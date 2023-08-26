الدفاع الروسية لـ"سبوتنيك": قواتنا تصدت لـ7 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان

أكّد ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الإعلامي لمجموعة “المركز” التابعة للجيش الروسي، أن القوات الروسية تمكنت من صد وإفشال سبع هجمات قامت بها القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح سافتشوك خلال تصريحه لوكالة “سبوتنيك”، أن “وحدات مجموعة “المركز”التابعة للجيش الروسي، تصدت لهذه الهجمات بمساعدة ضربات جوية ونيران مدفعية”.

جاءت الهجمات بواسطة الوحدات الهجومية التابعة للألوية الآلية 42 و63 و67 التابعة للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك

وأضاف سافتشوك أن “القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال صد الهجمات، إذ بلغت نحو 60 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى تدمير مركبة مشاة قتالية ومركبة مدرعة وشاحنتين صغيرتين، كما تعرضت منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز “ستريلا – 10″ لأضرار”.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، اليوم السبت، إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، وذلك في حوالي الساعة 3:00 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن الهجوم كان يستهدف مواقع في مدينة ومقاطعة موسكو.

“البنتاغون”: أوكرانيا تفتقر للبنية التحتية لاستيعاب مقاتلات “إف-16”

من جانبه، قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر قناته على “تلغرام”، إن “أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة في منطقة إيسترا، كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية”، وأضاف: “وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار، والجهات المختصة تعمل في موقع الحادث”.