موسكو: لا مؤشرات على تعطيل إصدار التأشيرات الأمريكية لوفد روسيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن موسكو مستعدة لأي تطورات بشأن مسألة إصدار التأشيرات الأمريكية لأعضاء الوفد الروسي والصحفيين للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على حدوث أي تعطيل في هذا الموضوع.

وقال ريابكوف في تصريح لـ”سبوتنيك “: “حتى الآن، لا أرى أي مؤشرات على حدوث أي نوع من العراقيل، ونحن نواصل العمل الجاد. لقد تم تقديم الوثائق إلى السفارة الأمريكية، وأعتقد أنه عندما يتبقى وقت أقل قبل الحدث، فإننا سوف نعلن المعلومات التي ستكون متوفرة في ذلك الوقت”.

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وأضاف ريابكوف: “أؤكد على ما قيل من قبل، وهو أن العمل الوثيق مع الأمريكيين جاري بشأن هذه القضايا”، منوهًا بأن “سلوك الأمريكيين لا يمكن التنبؤ به، لذلك نحن مستعدون لأي تطور”.