الخارجية الروسية: التعاون العسكري التقني متواصل مع إيران

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن “التعاون العسكري التقني مع إيران قانوني تمامًا ويتناسب بشكل كامل مع الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية”.

ولفت ريابكوف إلى محاولات الأعداء لتسييس التعاون الروسي الإيراني ومحاولتهم إفشاله وعرقلته، ونفى المزاعم التي تتحدث عن مشاكل مرتبطة بالتعاون وعدم مناسبته لأحد البلدين، قائلًا: “العمل المشترك مع طهران مستمر، لا يتوقف ولا توجد تغييرات فيه”.