الخارجية الروسية: التعاون العسكري التقني متواصل مع إيران

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه لا توجد تغييرات في التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن “التعاون العسكري التقني مع إيران قانوني تمامًا ويتناسب بشكل كامل مع الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية”.
ولفت ريابكوف إلى محاولات الأعداء لتسييس التعاون الروسي الإيراني ومحاولتهم إفشاله وعرقلته، ونفى المزاعم التي تتحدث عن مشاكل مرتبطة بالتعاون وعدم مناسبته لأحد البلدين، قائلًا: “العمل المشترك مع طهران مستمر، لا يتوقف ولا توجد تغييرات فيه”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل الإعلام: أمريكا تطالب إيران بوقف “شحنات” الطائرات بدون طيار إلى روسيا
16 أغسطس, 06:04 GMT
وقال ريابكوف ردا على سؤال حول إمكانية ايقاف التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران في حال حصول ضغظ خارجي: “نحن دول مستقلة ولا نخضع لإملاءات الولايات المتحدة وتوابعها”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك