وزير فلسطيني لـ"سبوتنيك": دعم "بريكس" للقضية الفلسطينية يؤكد نهاية عصر التفرد الأمريكي

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، أن “البيان يمثل رسالة مهمة للولايات المتحدة، مفاداها أن عصر التفرد الأمريكي في قيادة النظام السياسي الأحادي الجانب بدأ في الأفول، وأن الأزمات الدولية المختلفة ينبغي أن يكون هناك دور لنظام دولي متعدد الأقطاب يرعى فيه معالجة المشاكل والأزمات المتفجرة على المستوى الإقليمي”.

دول “بريكس” تدعو إلى إجراء مفاوضات بشأن إنشاء دولة فلسطين ذات سيادة

ويرى مجدلاني أن “الدعوة رسالة لواشنطن بأنها عجزت وفشلت في التوصل لحل سياسي من خلال تفردها بإدارة العملية السياسية واحتكارها، خلال السنوات الـ 30 الماضية، والتي لم تفض لأي نتيجة عملية ملموسة بل عمقت الصراع أكثر مما هو عليه، وحولت أمريكا شريكا للاحتلال الإسرائيلي بدلا من أن تكون وسيطا وراعيًا نزيهًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، طبقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وأوضح أن “فلسطين رحبت بقرار ودعوة “بريكس”، وتأمل في أن تكون أكثر حضورا وفاعلية عبر رعاية للمفاوضات من قبل هذه الدول، بديلا عن الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي”.

وفيما يتعلق بإمكانية نجاح دول “بريكس” في تنفيذ دعوتها، قال مجدلاني:

إن أي موقف دولي جديد تجاه الأزمة يمثل انفراجا، في ظل غياب الدور الأمريكي وتراجعه وحالة الفراغ السياسي الذي تركته واشنطن بعدم السماح لأي من الأطراف الدولية الأخرى التدخل في الصراع، وهو ما أطلق يد الاحتلال في الاستيطان والضم وتغيير الواقع الجغرافي وتدمير حل الدولتين.

واعتبر أن “هذا الخيار مهم وندعو إلى تطويره والدعوة لأن يكون هناك رعاية دولية متعددة الأطراف بديلا عن الرعاية الأمريكية المنفردة والمنحازة لإسرائيل”.

ودعا زعماء دول “بريكس” المجتمع الدولي إلى دعم المفاوضات المباشرة التي تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطين ذات سيادة.

وقال الإعلان الختامي الذي نشر بعد القمة: “ندعو المجتمع الدولي إلى دعم المفاوضات المباشرة على أساس القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مبادرة السلام العربية الهادفة إلى تنفيذ حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطين ذات سيادة”.

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وأعرب زعماء دول “بريكس” عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في فلسطين، “الناجم عن تصاعد العنف في سياق الاحتلال الإسرائيلي المستمر وتوسيع المستوطنات غير القانونية”، بحسب الإعلان الختامي.

وأشاد رؤساء الدول بعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ودعوا إلى تقديم المزيد من المساعدات الدولية لتحسين الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، بحسب الإعلان الختامي.