فرنسا: المجلس العسكري في النيجر "ليس لديه أهلية" للمطالبة بمغادرة سفيرنا

رفضت فرنسا، مطالبة المجلس العسكري في النيجر، بمغادرة سفيرها خلال 48 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “فرنسا تبلغت بطلب الانقلابيين”، مضيفة أن “الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من سلطات النيجر الشرعية المنتخبة”.

#BREAKING France says Niger ‘putschists have no authority’ to tell ambassador to leave pic.twitter.com/7zW33F17GU — AFP News Agency (@AFP) August 25, 2023

وقررت وزارة خارجية النيجر، أمس الجمعة، إنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن “القرار اتُخذ لأسباب منها تصرفات السلطات الفرنسية المخالفة لمصالح النيجر”.

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.

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من جانبها، أكّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أن “الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر، ما زال على الطاولة”، مشددة على أن “المجموعة ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها”، على حد قولها.