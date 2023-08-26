تحطم مقاتلة أمريكية أثناء تدريب ليلي ومقتل قائدها… فيديو

ووفقا للبيان، لن يتم الكشف عن هوية الطيار حتى يتم إخطار أسرته.

في السياق، أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤول دفاعي لم تكشف هويته، أن الطائرة كانت في رحلة تدريبية.