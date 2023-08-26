وزير الداخلية الإيراني: "داعش" وأمريكا وراء الهجوم على مرقد "شاه جراغ" في شيراز

اتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، “الولايات المتحدة الأمريكية، بالسعي لإعادة تأهيل تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، ودعمه”.

وقال وحيدي، في تصريحات نقلتها صحيفة “إيران بالعربي”، إن “الولايات المتحدة تشعر من جديد بأن تنظيم “داعش” الإرهابي قد يساعدها على تنفيذ سياساتها ومخططاتها في المنطقة”، مؤكدا أن “العمليات الإرهابية التي استهدفت حرم أحمد ابن موسى الكاظم في شيراز، هي نتيجة هذه المساعي”.

وكان وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، أكّد رصد دخول 200 عنصر من تنظيم “داعش” الإرهابي إلى البلاد، مشيرًا إلى تحييد معظمهم.

يشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار “شاه جراغ” الديني، في مدينة شيراز الإيرانية، فيما تمكنت السلطات الإيرانية من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني.

الحرس الثوري الإيراني يتهم إسرائيل بـ”الارتباط” بمنفذ الهجوم على مرقد ديني في شيراز

وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت اعتقال و إعدام 196 إرهابيا تكفيريا، في الفترة ما بين الهجومين الإرهابيين على المرقد، مشيرة إلى أن العنصر الداعم الرئيسي للعملية الإرهابية الأخيرة على صلة مباشرة بقادة تنظيم “داعش” الإرهابي.