مصدر لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية التركي سيزور موسكو في سبتمبر المقبل

صرّح مصدر دبلوماسي في العاصمة التركية أنقرة، لوكالة “سبوتنيك”، بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يعتزم زيارة موسكو، في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك لمناقشة “اتفاق الحبوب” والتسوية بين روسيا وأوكرانيا ومشروع “مركز الغاز”.

وقال المصدر للوكالة: “في أوائل سبتمبر، سيزور الوزير فيدان، موسكو ومن بين القضايا التي يعتزم مناقشتها “اتفاق الحبوب” واستئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ومشروع “مركز الغاز”.

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “ميليت” التركية، نقلا عن مصادر أن “فيدان سيزور موسكو في سبتمبر المقبل”.