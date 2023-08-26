مصدر لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية التركي سيزور موسكو في سبتمبر المقبل

صرّح مصدر دبلوماسي في العاصمة التركية أنقرة، لوكالة “سبوتنيك”، بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يعتزم زيارة موسكو، في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك لمناقشة “اتفاق الحبوب” والتسوية بين روسيا وأوكرانيا ومشروع “مركز الغاز”.
وقال المصدر للوكالة: “في أوائل سبتمبر، سيزور الوزير فيدان، موسكو ومن بين القضايا التي يعتزم مناقشتها “اتفاق الحبوب” واستئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ومشروع “مركز الغاز”.
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18 أغسطس, 05:47 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “ميليت” التركية، نقلا عن مصادر أن “فيدان سيزور موسكو في سبتمبر المقبل”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن “وزير الخارجية التركي سيزور روسيا، في المستقبل القريب”.
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