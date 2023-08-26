حاكم مقاطعة بيلغورود: إصابة 4 أشخاص بعد قصف القوات الأوكرانية لبلدة بالقذائف العنقودية

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.

وقال حاكم المقاطعة عبر قناته الرسمية على “تلغرام”، إن “القوات الأوكرانية قصفت قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي المأهولة، بقذائف من طراز “غراد”.

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وبحسب البيانات الأولية، “أصابت القذائف العنقودية منازل سكنية خاصة ومتجرًا زراعيًا، وأصابت 4 أشخاص، بينهم ثلاثة رجال وامرأة واحدة، وجميعهم مصابون بشظايا”.

وأضاف غلادكوف أنه “تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى منطقة فالويسكي المركزي، ويتلقى المصابون الآن الرعاية الطبية اللازمة”.