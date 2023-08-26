الخارجية الروسية تعلق على دعوات كييف بعدم الاعتراف بالانتخابات في المناطق الروسية الجديدة

علّقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، على تصريحات كييف بشأن عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات في المناطق الجديدة التي تم ضمها إلى السيادة الروسية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: “بمثل هذه التصرفات، تظهر كييف مرة أخرى أنها لا تهتم بآراء الملايين من السكان في المناطق الروسية، الذين لا يريدون أن تكون لهم أي علاقة بنظام كييف النازي الجديد”.
وشددت زاخاروفا على أن “هذه الحقائق وغيرها تؤكد على أهمية ودور العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي سيتم تنفيذ جميع أهدافها”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
أمس, 11:27 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك