رئيس نيجيريا: أتلقى مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل عسكريا في النيجر

حمّل الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، اليوم السبت، المجلس العسكري في النيجر مسؤولية تعريض شعبه بأكمله للخطر.

وحذر تينوبو، في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة” القطرية، من أن “أطراف أخرى ستتدخل في النيجر، إذا لم يتجاوب قادة المجلس العسكري هناك مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)”.

عاجل | رئيس نيجيريا: إذا لم يتجاوب قادة الانقلاب في النيجر مع إكواس فإن أطرافا أخرى ستتدخل — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) August 26, 2023

وقال تينوبو إنه “تلقى مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل في النيجر، بالقوة العسكرية”، مشددا على ضرورة “وجود التزامات من المجلس العسكري في النيجر، لأن الوضع بعد ذلك لن يكون مقبولا”.

عاجل | رئيس نيجيريا: أتلقى مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل في النيجر بالقوة العسكرية — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) August 26, 2023

وكان الرئيس النيجيري قد تعهد، في وقت سابق، بأن تظل “إيكواس” ثابتة في التزامها بالتعامل الدبلوماسي مع أصحاب المصلحة كافة، والسعي إلى حل سلمي للمأزق في جمهورية النيجر، مؤكدا أنه “هو من يمنع تدخل “إيكواس” في النيجر”، بحسب قوله.

“إيكواس”: لا خطة لدينا لغزو النيجر لكن اللجوء إلى الخيار العسكري لا يزال مطروحا

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.