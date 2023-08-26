"حزب الله" اللبناني: خيمة مزارع شبعا أوقفت العدو الإسرائيلي وجعلته ضعيفا ولا يقوى على اتخاذ قرار

دعا “حزب الله” اللبناني، اليوم السبت، إلى “رفع يد أمريكا وكفّها عن لبنان، ومواجهة عقوباته وتدخّلاته الوقحة”، مشددًا على أنه “إذا لم يتمّ كف هذه اليد فلا خلاص للبنان”.

وقال رئيس المجلس التنفيذي في “​حزب الله​”، ​هاشم صفي الدين​، إن “المقاومة اليوم تغير المعادلات وتفرض معادلات جديدة”، مضيفًا أن ​”لبنان​ في مواجهة العدو لم يعد البلد الضعيف الحائر المشتت، بينما المشهد الحقيقي أن العدو هو الذي أصبح الحائر والضعيف والمربَك والمشتت في أولوياته وخياراته”، حسب صحيفة “الديار” اللبنانية.

وأشارصفي الدين​ إلى أن “خيمة واحدة اليوم أوقفت الإسرائيلي وجعلته ضعيفا ومربكا حائرا ولا يقوى على اتخاذ قرار”، معتبرًا أن “الطرق إلى ​القدس​ أصبحت معبدة، وسيأتي اليوم الذي ندخل فيه إليها”، بحسب قوله.

“الأمن القومي” الإسرائيلي يوجه رسالة للموجودين داخل خيمة “حزب الله” في مزارع شبعا

يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية “يونيفيل” كانوا قد التقوا، بشأن نصب “خيمة حزب الله” على الحدود المشتركة بين البلدين.

وخلال اللقاء دعا قائد قوات “يونيفيل”، اللواء أرولدو لاثارو، الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلى المتابعة الدائمة مع قوات “يونيفيل” الدولية، وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ”تحرك فوري لمنع إقامة “حزب الله” بنى تحتية عسكرية على الحدود”، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.