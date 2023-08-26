اصطدام مقاتلتين أوكرانيتين في جيتومير ومقتل طياريها

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز “إل 39” المخصصة للتدريب، في مقاطعة جيتومير، ومقتل ثلاثة من طياريها.
وذكرت صحيفة أوكرانية، نقلًا عن مصادرها الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، أنه “خلال مساء يوم الجمعة، اصطدمت طائرات تدريب من طراز “إل 39″ في مقاطعة جيتومير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة طيارين”.
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24 أغسطس, 19:58 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن من بين القتلى طيار في القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية يحمل علامة “دجوس”، والذي خدم كطيار على المقاتلة من طراز “ميغ 29”.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطيار الأوكراني كانت ينوي تلقي تدريبات على طائرات “إف 16” الأمريكية في الدول الغربية.
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