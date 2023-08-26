اصطدام مقاتلتين أوكرانيتين في جيتومير ومقتل طياريها

وذكرت صحيفة أوكرانية، نقلًا عن مصادرها الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، أنه “خلال مساء يوم الجمعة، اصطدمت طائرات تدريب من طراز “إل 39″ في مقاطعة جيتومير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة طيارين”.