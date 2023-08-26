الهند… مصرع 9 أشخاص في حريق قطار إثر اشتعال أسطوانة غاز

لقي 9 أشخاص مصرعهم في حريق اندلع داخل قطار في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، إثر اشتعال أسطوانة غاز وأصيب 20 آخرين.

واندلع الحريق في عربة سياحية في القطار الذي كان في طريقه من لكناو إلى راميشوارام، قرب محطة سكة حديد مادوراي، وفق صحيفة “إنديا توداي”.

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن صرف مبلغ 10 آلاف روبية على سبيل الهبة لأسر المتوفين.

تم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 5:15 صباحًا داخل العربة، بينما كان القطار متوقفًا قرب محطة مادوراي.

🚨 8 killed and 20 injured as parked tourist train catches fire near Madurai Railway Station The Southern Railways said the passengers in a private party coach “illegally smuggled” a gas cylinder and this caused the fire. #TrainAccident pic.twitter.com/oK44wi7fqv — Harsh Patel (@Harshpatel1408) August 26, 2023

ولم تتعرض العربات المجاورة للقطار لأية أضرار، حيث تم استدعاء سيارات الإطفاء على الفور وتم إخماد النيران بحلول الساعة السابعة صباحًا تقريبًا.

و كان هناك ما يصل إلى 65 راكبا من لكناو على متن العربة التي اشتعلت فيها النيران.