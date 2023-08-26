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الهند… مصرع 9 أشخاص في حريق قطار إثر اشتعال أسطوانة غاز

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
لقي 9 أشخاص مصرعهم في حريق اندلع داخل قطار في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، إثر اشتعال أسطوانة غاز وأصيب 20 آخرين.

واندلع الحريق في عربة سياحية في القطار الذي كان في طريقه من لكناو إلى راميشوارام، قرب محطة سكة حديد مادوراي، وفق صحيفة “إنديا توداي”.
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن صرف مبلغ 10 آلاف روبية على سبيل الهبة لأسر المتوفين.
تم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 5:15 صباحًا داخل العربة، بينما كان القطار متوقفًا قرب محطة مادوراي.
ولم تتعرض العربات المجاورة للقطار لأية أضرار، حيث تم استدعاء سيارات الإطفاء على الفور وتم إخماد النيران بحلول الساعة السابعة صباحًا تقريبًا.
و كان هناك ما يصل إلى 65 راكبا من لكناو على متن العربة التي اشتعلت فيها النيران.
وورد أن بعض الركاب استخدموا أسطوانات غاز الطبخ المهربة بشكل غير قانوني لإعداد الشاي والوجبات الخفيفة، ما أدى إلى اشتعال النار.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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