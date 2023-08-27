الحرارة الشديدة تفاقم أزمة العطش في المغرب وتقود لتبخر ملايين الأمتار المكعبة من المياه

أدت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير مسبوق في المغرب، إلى تبخر ملايين الأمتار المكعبة من الماء، ما ينذر بتعميق أزمة العطش التي تشهدها المملكة.

وتشير الأرقام التي نشرتها وزارة التجهيز والماء في بوابتها الإلكترونية الرسمية، أمس الجمعة، ونقلها موقع “هسبريس” إلى استمرار تراجع مستويات السدود بشكل كبير.

ووصلت نسبة ملء السدود إلى 27.45% بإجمالي يقدر بـ 4 مليارات و425 مليون متر مكعب؛ مقارنة بـ 32.52% في نهاية مايو/ أيار الماضي، حيث وصلت وقتها إلى إجمالي 5 مليارات و246 مليون متر مكعب.

بكلمات أخرى، انخفصت نسبة ملء السدود خلال الـ 3 أشهر الأخيرة بنسبة تزيد عن 5%، أي أن نحو 821 مليون متر مكعب من الماء قد تبخر.

وتعليقا على تلك المعطيات، قال علي شرود، الخبير المناخي، في تصريح للموقع المغربي، إن “الثروة المائية تعرف نقصا حادا؛ وهو ما يعتبر كارثة من الكوارث الطبيعية”.

تقرير: المغرب يسجل مستوى جفاف قياسيا لم يصله منذ 40 عاما

وأوضح أن “ارتفاع درجات الحرارة حطم أرقاما قياسية استثنائية؛ وهو ما كان له تأثير مباشر على مستويات المياه السطحية، على وجه الخصوص”.

وشدد على أن تراجع كمية سقوط الأمطار في المغرب التي تعد المورد المباشر لملء السدود، فضلا عن عامل التبخر “ساهما بشكل أساسي في انخفاض مستويات سدود البلاد”.

وأشار الخبير المائي إلى أن “النقص حاد ليس في السدود فقط بل حتى في الضايات والبحيرات التي تلعب هي الأخرى دورا في تلبية حاجيات السكان”.

وزير التجهيز والماء المغربي: ينبغي أن نكون واضحين مع مواطنينا.. وضعنا المائي صعب

ودعا شرود إلى التعامل مع الجفاف بتدبر عقلاني للماء، مضيفا: “الأمر يهم واقع يتحكم فيه المناخ لا يمكننا الهروب منه؛ لكن علينا إيجاد حلول (…) أحسن مشروع هو الربط ما بين الأحواض المائية، إذ لا يمكن تغيير واقع المنسوب المائي المنخفض، وبالتالي الحل تسريع وتيرة الربط بين الأحواض المائية وتوفير ماء الشرب للمناطق السكنية وتوفير مياه السقي في المناطق الفلاحية”.