إعلام: ماكرون يدعو لاجتماع مغلق مع قادة الأحزاب لمناقشة التحديات التي تواجه فرنسا

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أرسل رسائل دعوة إلى ممثلي الأحزاب البرلمانية، لمناقشة التحديات التي تواجه البلاد، وذلك في اجتماع مغلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أغسطس/ آب الجاري.

وأضاف: “لهذا السبب أود أن أدعو جميع القوى السياسية التي لديها مجموعات في البرلمان… لمناقشة هذه المشاكل، يوم الأربعاء 30 أغسطس، الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، في مكان سيتم الإعلان عنه قريبا”، وفقا لقناة “BFMTV” الفرنسية.

وجاء في الرسالة أن “الاجتماع المغلق سيركز على الوضع الدولي وكفاءة سياسة الدولة، والتي سيتم تعزيزها من خلال “تبسيط الإجراءات، والأشكال الجديدة للتنظيم الإقليمي، واللامركزية، والإصلاحات المؤسسية، كما سيتناول مسألة تحقيق الوحدة للأمة”.

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كما ذكرت رسالة الرئيس الفرنسي أنه يمكن لكل من المشاركين في الاجتماع أن يقترحوا موضوعات للمناقشة.