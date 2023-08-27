مسيرة روسية تستهدف زورقا للقوات الأوكرانية في نهر دنيبر… فيديو

نشرت وكالة “سبوتنيك” مقطع فيديو للحظة استهداف زورق يحمل أفرادًا من الجيش الأوكراني في نهر دنيبر بواسطة مسيرة روسية.

ويظهر في الفيديو لحظة استهداف الزورق التابع للقوات البحرية الأوكرانية، وهو في مياه نهر دنيبر بواسطة مسيرة روسية، حيث تم رصده من خلال استطلاع للقوات الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد نحو 700 عسكري أوكراني، خلال الـ24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.