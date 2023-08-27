أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية لن تقاتل من أجل خاركوف وستغادر المدينة في حالة وقوع هجوم من قبل القوات الروسية.

وقال ريتر: “لا أعتقد أن الأوكرانيين سيحولون خاركوف إلى قلعة. سيتم تسليمها دون قتال”.

ولفت ريتر إلى أنه عندما يسقط خط الدفاع الأوكراني، فسوف يتراجعون على الفور إلى الجانب الآخر من نهر دنيبر، ولن تحاول القوات الأوكرانية الدفاع عن المدينة.

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وأضاف ريتر، في مقابلة مع “U.S. Tour of Duty”، أنه على خلفية الخسائر الحالية للجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو انهيار القوات الأوكرانية حتى قبل اقتراب روسيا من خاركوف.

في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها “الناتو” ومسلحة بمعدات غربية.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.