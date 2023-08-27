الجيش اللبناني يعلن اختراق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية للبلاد

أعلن الجيش اللبناني أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس النافورة جنوبي لبنان.
وجاء في بيان الجيش اللبناني، اليوم السبت: “بتاريخ 25/ 8/ 2023، اعتبارًا من الساعة 6:50 ولغاية الساعة 9:00 (بالتوقيت المحلي) خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة نحو 300 متر مقابل رأس الناقورة”.
إعلام: طائرة مسيرة إسرائيلية فوق لبنان
11:10 GMT
وأوضح البيان أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وفي أواخر العام الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بوساطة الولايات المتحدة.
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