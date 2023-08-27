الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة أوكرانية دون طيار فوق بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “في 26 أغسطس (آب)، في حوالي الساعة 21:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار على أهداف في روسيا”.

وتابع البيان: “تم تدمير المركبة الجوية من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بريانسك”.

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وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.