الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة أوكرانية دون طيار فوق بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “في 26 أغسطس (آب)، في حوالي الساعة 21:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار على أهداف في روسيا”.
وتابع البيان: “تم تدمير المركبة الجوية من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بريانسك”.
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية سوف تسلم خاركوف دون قتال
19:19 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك