رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا يفوز بولاية ثانية في انتخابات مثيرة للجدل

فاز رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، بولاية ثانية، بحسب ما أعلن مسؤولو الانتخابات، اليوم الأحد، بعد تصويت قال مراقبون دوليون إنه لم يرق إلى المعايير الديمقراطية.

فاز رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، بولاية ثانية، بحسب ما أعلن مسؤولو الانتخابات، اليوم الأحد، بعد تصويت قال مراقبون دوليون إنه لم يرق إلى المعايير الديمقراطية.

سبوتنيك. وحصل منانغاغوا (80 عاما) على 52.6 بالمئة من الأصوات مقابل 44 بالمئة لمنافسه الرئيسي نيلسون شاميسا (45 عاما)، وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات في زيمبابوي.

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وقالت القاضية تشيجومبا، رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية، للصحفيين: “تم إعلان إميرسون منانغاغوا دامبودزو، من حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية، رئيسًا منتخبا لجمهورية زيمبابوي”.

وتوجه الناخبون في زيمبابوي إلى صناديق الاقتراع يومي الأربعاء والخميس في مراكز اقتراع شابتها اتهامات المعارضة بـ”التزوير” و”قمع الناخبين”، فيما قال مراقبو الانتخابات الأجانب يوم الجمعة إن الانتخابات فشلت في التوافق مع المعايير الإقليمية والدولية.