قتيل و46 مصابا إثر 4 انفجارات بمحطة وقود قرب عاصمة رومانيا… فيديو

أفادت وزارة الصحة في رومانيا بأن 46 شخصا أصيبوا وقُتل شخص واحد في سلسلة من الانفجارات التي وقعت، مساء السبت، في محطة وقود بمقاطعة ديمبوفيتسا، التي تقع على بُعد حوالي 13 كيلومترًا من العاصمة بوخارست.

كيشيناو- سبوتنيك. وأصدرت وزارة الداخلية الرومانية بيانا أفادت فيه بأنه تم عقد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة مارسيل كولاكو.

وأعلن كولاكو أن رومانيا قد قررت تفعيل الآلية الأوروبية لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن بوخارست سترسل أربعة مصابين في الانفجارات لتلقي العلاج في إيطاليا وبلجيكا.

وفي تصريحاته للصحفيين بعد الاجتماع في وزارة الداخلية، أفاد كولاكو بأن آلية الحماية المدنية الأوروبية قد تم تفعيلها، وأشار إلى أن هناك احتمالية نقل 4 مصابين إلى إيطاليا وبلجيكا في الليلة القادمة.

وأكد كولاكو أن حكومته تسعى لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح وسيواصلون تزويد الجمهور بالمعلومات حول التطورات، فيما أعلنت المفتشية العامة الرومانية لحالات الطوارئ عن اندلاع حريق آخر في مخزن للمواد البلاستيكية بالقرب من مصنع للأسلحة في نفس المنطقة التي وقع فيها الانفجار.