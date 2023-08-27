طلبة إعلام 174 جامعة يشاركون في ورش عمل النسخة الثانية للكونغرس الإعلامي بالإمارات

يشارك طلاب من كليات الإعلام في 174 جامعة محلية وعالمية، في ورش العمل التي تنعقد ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، والذي يقام خلال الفترة من 14-16 من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.

وتقام فاعليات المؤتمر تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد ٱل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات وزير ديوان الرئاسة وأنظمة مجموعة “أدنيك” بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات.

وتتوزع جامعات الطلبة المشاركين في ورش العمل بواقع 24 جامعة محلية و19 جامعة خليجية و47 جامعة عربية و84 جامعة أجنبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

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تأتي مشاركة طلبة الإعلام بدعوة من الكونغرس العالمي للإعلام، بهدف إكسابهم الخبرات وتعريفهم بممكنات صناعة الإعلام والأدوار التي تقوم وسائل الإعلام بصنوفها المختلفة ومساهماتها في نهضة المجتمعات عبر التغلب على التحديات التي تواجهها ومن بينها ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها على العالم بجميع دوله، إلى جانب تأصيل قيم التسامح والتعايش وقبول الأخر في وجدانهم من أجل أن تعيش شعوب العالم في سلام.

وتستهدف الورش تعريف الطلاب على تكنولوجيا الإعلام وأدواته و”كيف تكون إعلاميا ناجحا تخدم وطنك وتسهم في تقدمه وازدهاره”.

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وسيناقش المؤتمر العالمي على مدى ثلاثة أيام العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.