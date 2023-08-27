السلطات المحلية: صافرات الإنذار تدوي في أغلب أنحاء أوكرانيا بما في ذلك كييف

أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في أغلب أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف، محذرة من غارات جوية.

موسكو- سبوتنيك. ونشرت الوزارة بيانات الخريطة الإلكترونية التي تظهر مناطق تشغيل صافرات الإنذار في أجزاء متعددة من البلاد.

ووفقًا لهذه البيانات، تم تفعيل صافرات الإنذار في كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوغراد وبولتافا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا ونيكولاييف، بالإضافة إلى المناطق التي تخضع لسيطرة نظام كييف في زابوروجيا وخيرسون.

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وتشير البيانات إلى أن صافرات الإنذار دوت في الفترة من الساعة 03:32 حتى 03:34 بتوقيت موسكو في كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوغراد.

بدأ الجيش الروسي في الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ردا على هجوم إرهابي نُفِّذ بواسطة نظام كييف على جسر القرم.