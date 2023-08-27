"حزب الله" يعرض صواريخ "سام -6" خلال معرض عسكري في شرق لبنان

أقام حزب الله اللبناني معرضًا عسكريًا في مدينة بعلبك شرق لبنان، بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية، حيث قدمت صواريخ الدفاع الجوي “سام-6”.

ونقلت وكالة “إرنا” تقريرا يفيد بأن حزب الله افتتح متحفا بعنوان “حكاية الشمس للأرض” في بعلبك، برعاية رئيس المجلس السياسي في الحزب، إبراهيم أمين السيد، وبحضور عدد من العلماء والسياسيين والشخصيات الاجتماعية والبلدية والجماهير.

ويغطي المتحف مساحة قدرها 10452 متر مربع، ويمثل مساحة لبنان، وتضم المعروضات حوالي 50 آلية عسكرية ومدرعة، من نتاج الغنائم التي حصدتها المقاومة الإسلامية منذ العام 1982 أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وحتى التحرير الأول لجنوب لبنان في عام 2000.

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ويعرض المتحف أيضًا آليات أخرى تم الاستيلاء عليها من الجيش الإسرائيلي خلال الانتصار عليه في يوليو/ تموز 2006، وحتى التحرير الثاني للسلسلة الشرقية وجرود البقاع في عام 2017.

وفي وقت سابق، دعا “حزب الله”، أمس السبت، إلى “رفع يد أمريكا وكفّها عن لبنان، ومواجهة عقوباته وتدخلاته الوقحة”، مشددًا على أنه “إذا لم يتم كف هذه اليد فلا خلاص للبنان”.

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وقال رئيس المجلس التنفيذي في “​حزب الله​”، ​هاشم صفي الدين​، إن “المقاومة اليوم تغير المعادلات وتفرض معادلات جديدة”، مضيفا أن ​”لبنان​ في مواجهة العدو لم يعد البلد الضعيف الحائر المشتت، بينما المشهد الحقيقي أن العدو هو الذي أصبح الحائر والضعيف والمربَك والمشتت في أولوياته وخياراته”، حسب صحيفة “الديار” اللبنانية.