سماع دوي انفجارات في مقاطعة تشيركاسي وسط أوكرانيا

أفاد إيغور تابورتس، رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة تشيركاسي في أوكرانيا، بوقوع انفجارات في المقاطعة الواقعة في وسط البلاد.

ونقلت صحيفة “سوسبيلني” الأوكرانية عن تابورتس قوله: “سمعنا صوت انفجارات في مقاطعة تشيركاسي وتم تنشيط أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة”.

موسكو- سبوتنيك. وفي وقت قريب، دوت صافرات الإنذار في مختلف مناطق أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، للتحذير من وقوع غارات جوية، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الخريطة الإلكترونية.

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جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في أغلب أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف، محذرة من غارات جوية.

ونشرت الوزارة بيانات الخريطة الإلكترونية التي تظهر مناطق تشغيل صافرات الإنذار في أجزاء متعددة من البلاد، وهي كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوغراد وبولتافا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا ونيكولاييف، بالإضافة إلى المناطق التي تخضع لسيطرة نظام كييف في زابوروجيا وخيرسون.

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وتشير البيانات إلى أن صافرات الإنذار دوت في الفترة من الساعة 03:32 حتى 03:34 بتوقيت موسكو في كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوغراد.

بدأ الجيش الروسي في الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ردا على هجوم إرهابي نُفِّذ بواسطة نظام كييف على جسر القرم.