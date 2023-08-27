سماع دوي انفجارات في مقاطعة تشيركاسي وسط أوكرانيا

أفاد إيغور تابورتس، رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة تشيركاسي في أوكرانيا، بوقوع انفجارات في المقاطعة الواقعة في وسط البلاد.
ونقلت صحيفة “سوسبيلني” الأوكرانية عن تابورتس قوله: “سمعنا صوت انفجارات في مقاطعة تشيركاسي وتم تنشيط أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة”.
موسكو- سبوتنيك. وفي وقت قريب، دوت صافرات الإنذار في مختلف مناطق أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، للتحذير من وقوع غارات جوية، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الخريطة الإلكترونية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: “الناتو” قد يقنع أوكرانيا بتغيير خطة هجومها المضاد
أمس, 16:48 GMT
جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في أغلب أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف، محذرة من غارات جوية.
ونشرت الوزارة بيانات الخريطة الإلكترونية التي تظهر مناطق تشغيل صافرات الإنذار في أجزاء متعددة من البلاد، وهي كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوغراد وبولتافا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا ونيكولاييف، بالإضافة إلى المناطق التي تخضع لسيطرة نظام كييف في زابوروجيا وخيرسون.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: أوكرانيا تعتمد على تكتيكات جديدة بهدف رفع معنويات جنودها المحبطين
أمس, 06:45 GMT
وتشير البيانات إلى أن صافرات الإنذار دوت في الفترة من الساعة 03:32 حتى 03:34 بتوقيت موسكو في كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوغراد.
بدأ الجيش الروسي في الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ردا على هجوم إرهابي نُفِّذ بواسطة نظام كييف على جسر القرم.
وتستهدف الضربات الروسية المنشآت الطاقوية والصناعة الدفاعية ومنشآت الاتصالات ومراكز القيادة العسكرية في مناطق مختلفة من أوكرانيا. منذ ذلك الحين، يتم تفعيل صافرات الإنذار تقريبا يوميا لتحذير من وقوع غارات جوية في مناطق مختلفة في أوكرانيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك