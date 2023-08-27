تحطم مروحية عسكرية على متنها 20 فردا من مشاة البحرية الأمريكية قبالة سواحل أستراليا

تحطمت مروحية عسكرية من طراز “في-22 أوسبري” على متنها 20 فردا من مشاة البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، وذلك خلال مشاركتها في مناورات قبالة داروين شمال أستراليا.

موسكو- سبوتنيك. وقع الحادث في حوالي الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت موسكو)، حيث تحطمت المروحية، خلال مناورات مشتركة تشارك فيها قوات من الولايات المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، والفلبين، ودولة تيمور الشرقية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحادث تسبب في خسائر بشرية محتملة، حيث لا يزال بعض الأفراد الذين كانوا على متن المروحية في عداد المفقودين.

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وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم إنقاذ بعض العسكريين الذين كانوا على متن المروحية المحطمة، مشيرين إلى عدم وجود أنباء مؤكدة عن وجود قتلى نتيجة الحادث.

يذكر أنه في أواخر يوليو/ تموز الماضي، تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الأسترالية، في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند، ما أدى لتوقف المناورات المشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، قوله إن طاقم الطائرة المكون من 4 أشخاص يُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم.