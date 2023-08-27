أفريقيا الوسطى تطلب مساعدة روسيا في توفير الأمن خلال فترة الاستفتاء على الدستور

وقال بيكانتوف في تصريح لـ”سبوتنيك”: “خلال فترة الاستفتاء على الدستور، كان هناك طلب لروسيا للمساعدة في توفير الأمن، لأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى رفضت ذلك، لكن لم تتم مناقشة عدد المدربين العسكريين الروس وكان الأمر متروكا لتقدير الجانب الروسي”.