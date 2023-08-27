أفريقيا الوسطى تطلب مساعدة روسيا في توفير الأمن خلال فترة الاستفتاء على الدستور

أعلن سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى موسكو، ألكسندر بيكانتوف، أن بانغي تقدمت بطلب إلى روسيا للمساعدة في توفير الأمن خلال فترة الاستفتاء على الدستور.
وقال بيكانتوف في تصريح لـ”سبوتنيك”: “خلال فترة الاستفتاء على الدستور، كان هناك طلب لروسيا للمساعدة في توفير الأمن، لأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى رفضت ذلك، لكن لم تتم مناقشة عدد المدربين العسكريين الروس وكان الأمر متروكا لتقدير الجانب الروسي”.
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10 أغسطس, 16:32 GMT
وأضاف بيكانتوف أن الاستفتاء على الدستور جرى بشكل رائع ولم تتخلله أي حوادث خطيرة.
وفي معرض تعليقه على عدد المدربين العسكريين الروس، قال بيكانتوف إن السفارة ليس لديها معلومات تشير إلى أن العدد ازداد عن 1890 مدربا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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