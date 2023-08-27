الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بريانسك وكورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعتي بريانسك وكورسك خلال الليلة الماضية، والساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: “ليل 27 آب/أغسطس نفذ نظام كييف محاولة أخرى لشن هجمات إرهابية على أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة أوكرانية دون طيار فوق بريانسك

وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان أن “أنظمة الدفاع الجوي رصدت ودمرت طائرتين مسيرتين أثناء تحليقهما فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك”.

ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات بدون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.