صلاح يتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى الاتحاد السعودي… فيديو

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن النجم المصري محمد صلاح سيلعب مباراته الأخيرة مع ناديه ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.

وذكرت قناة الرياضية السعودية، نقلا عن مصادرها، أن مواجهة نيوكاسل ستكون الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأضافت أن صلاح سيتوجه بعد المباراة إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.

واعتبرت أن انتقال صلاح إلى الاتحاد صفقة كبيرة ومنتظرة، لتقوية صفوف النادي السعودي حتى تكون مشاركته “فعّالة” في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولا يزال أمام صلاح عامين على العقد الذي وقعه مع ليفربول الصيف الماضي.

وكانت تقارير قد كشفت في وقت سابق، أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.

يأتي هذا في وقت أكّد فيه، يورغن كلوب، مدرب “ليفربول”، استمرار محمد صلاح، مع “الريدز”، نافيا كل ما تردد بشأن احتمالية انتقاله إلى “الاتحاد” السعودي، بحسب قوله.

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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة “نيوكاسل”: “ليس هناك عرض رسمي للتعاقد مع صلاح، وإذا كان هناك عرض فالرد هو الرفض، وليس للبيع”.

وتشهد الرياضة السعودية، في الآونة الأخيرة، تغييرات هائلة خاصة بعد انضمام رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار، إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل مقابل امتيازات مالية ضخمة، ما جدد التساؤلات حول مغزى الإنفاق الضخم على كرة القدم.