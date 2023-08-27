سياسي إيطالي سابق يؤكد فشل استراتيجية الناتو في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي، أن استراتيجية حلف شمال الأطلسي تجاه الصراع في أوكرانيا لم تؤد إلى النتيجة المرجوة للحلف، كما أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لم تشل اقتصادها.

وجاءت تصريحات كونتي على صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بالقول إن “الاستراتيجية المتبعة حاليا من حلف شمال الأطلسي، والتي تعتمد على الإمدادات العسكرية المستمرة لأوكرانيا ومنطق التصعيد، لم تؤد إلى الهزيمة العسكرية لروسيا، معتبرا أنه لم تكن هناك هزيمة للجيش الروسي في باخموت (أرتيموفسك)، ولم يحدث انهيار بوحداته العسكرية، ولم يكن هناك تراجع خلال الهجوم المضاد الأوكراني”.

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واعترف كونتي بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لم تؤد إلى إفلاسها ولم تقوض اقتصادها، مضيفا أن احتمال زعزعة الاستقرار الداخلي في روسيا انهارت أمام تعزيز قيادة بوتين ونمو الإجماع الداخلي له والسياسة الغربية لم تؤد إلى عزل روسيا، مؤكدا على أن عزلة روسيا لم تصبح بأي حال من الأحوال حقيقة واقعة. بل على العكس من ذلك. لقد انتهت للتو القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس بقيادة روسيا والصين باحتمال محدد لتوسعها الإضافي في عام 2024، والذي سيغطي 45٪ من مساحة العالم و38.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.