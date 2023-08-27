الهند تشتري دفعة من اليورانيوم الروسي بعد مرور أربع سنوات على آخر صفقة

وبحسب البيانات الهندية بلغ حجم خام اليورانيوم الذي اشترته نيودلهي 118 طنا، حيث زودت موسكو الهند بخام اليورانيوم آخر مرة في عام 2019 من خلال تصدير 1.77 ألف طن من اليورانيوم بقيمة 101.6 مليون دولار.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة “سبوتنيك” أن الولايات المتحدة اشترت 416 طنا من اليورانيوم من روسيا في النصف الأول من العام، وهو ما يزيد 2.2 مرة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي وأصبح أعلى مستوى منذ عام 2005 ودفعت واشنطن 696.5 مليون دولار مقابل ذلك.