القوات الجوية الروسية تستهدف مطارا في مقاطعة كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربة جوية ناجحة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على أحد المطارات في مقاطعة كييف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “الليلة الماضية، استهدفت القوات الروسية مطارا بالقرب من بينشوكي في مقاطعة كييف بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة”.

وتابع البيان: “تم الوصول إلى الهدف المستهدف، وتحقيق هدف الضربة”.

وأضاف البيان: “على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات تجمع “الغرب” بدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة 11 هجوما للعدو في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسلوفسكوي ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك”.

وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 120 جنديا أوكرانيا، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع “إم 777”.

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وتابع البيان: “على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لوحدات مجموعة “الشرق” التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودونيتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر العدو نحو 130 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر د”ي-20″ و”مستا-بي” و”دي-30″.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.