بعد تحطمها في أستراليا… معلومات عن الطائرة الأمريكية "في – 22 أوسبري"

توصف “في – 22 أوسبري” بأنها طائرة عسكرية متعددة المهام، لأنها تجمع بين صفات المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، ورغم ذلك فقد تحطمت إحداها في أستراليا وعلى متنها 20 فردا من مشاة البحرية الأمريكية.

وتم تصميم مراوح “في – 22 أوسبري” بنظام خاص يمكن الطائرة من استخدامها في الوضع الرأسي للهبوط والإقلاع العمودي مثل المروحيات التقليدية، بينما يتم استخدامها في الوضع الأفقي لتمنح الطائرة قوة دفع تمكنها من الانطلاق مثل الطائرات الحربية ذات المحركات النفاثة، حسبما ذكر موقع شركة “بوينغ” الأمريكية، المصنعة للطائرة.

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وتستخدم الطائرة 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإسرائيل، حسبما ذكر موقع “ميليتاري فاكتوري” الأمريكي، الذي أوضح أنه يمكن استخدامها في مهام عسكرية متنوعة تشمل:

الإنذار المبكر. مكافحة الغواصات. الحرب الإلكترونية. الإخلاء الطبي. البحث والإنقاذ. نقل القوات الخاصة.

المواصفات الفنية للطائرة

الطول: 17.5 متر. العرض: 25.8 متر. ارتفاع التحليق: 6.7 متر. الوزن فارغة: 15 طنا. الوزن بكامل الحمولة: 27.4 طن. السرعة: 509 كلم/ ساعة. ارتفاع التحليق: 7 آلاف و620 متر. المدى: ألف و627 كلم.

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وتحمل الطائرة “في – 22 أوسبري” تسليحا وفقا للحاجة إلى ذلك يشمل مدفعا رشاشا متعدد الأغراض عيار 7.62 ملم أو مدفعا رشاشا عيار 12.7 ملم، ولا تمتلك أي نقاط تعليق خارجية يمكن استخدامها لتسليح الطائرة بأسلحة إضافية.

يذكر أن الطائرة “في – 22 أوسبري” تحطمت، اليوم الأحد، خلال مناورات مشتركة للجيش الأمريكي وجيوش أخرى بينها الجيش الأسترالي، وقالت وسائل إعلام إلى أن الحادث أدى إلى خسائر بشرية.