لافروف: موقف "بريكس" داخل مجموعة العشرين سيصبح أقوى بعد التوسع الجديد

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موقف “بريكس” في مجموعة العشرين سيتعزز مع التوسع الجديد، وستنسق روسيا مواقفها مع الأعضاء الجدد على المنصات الدولية.

وقال لافروف في تصريحات على التليفزيون الروسي: “مواقف مجموعة “بريكس” التي توسعت بالفعل ستتعزز في مجموعة العشرين، فلدينا الآن هناك السعودية والأرجنتين”.

عقدت قمة “بريكس” في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس/آب، برئاسة جنوب أفريقيا.

وحضرها رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا وزير الخارجية الروسي،سيرغي لافروف، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو.

لافروف: “بريكس” أصبحت “فريق كرة قدم” وسيتم إعداد قائمة بالدول المرشحة لوضعية الشركاء

وخلال القمة أكّد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة “بريكس” قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن قادة دول بريكس تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ.