السفير السوداني لدى ليبيا يزعم أن قائد قوات الدعم السريع قد "مات"… فيديو

أثار السفير السوداني لدى ليبيا، إبراهيم محمد أحمد، موجة من الانتقادات بين السودانيين خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وزعم السفير السوداني، في لقاء تلفزيوني مع قناة “الجزيرة مباشر” القطرية، بأن “محمد حمدان دقلو، الملقب بـ”حميدتي”، قد توفي”، وعلى الرغم من أنه أكد موثوقية هذه المعلومة، إلا أنه لم رفض إعلان تاريخ الوفاة.

وقال السفير للمذيع: “خدها مني حميدتي مات.. أنا مسؤول عن كلامي”، وعندما سئل إذا كان تلك المعلومة أتت من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، نفى ذلك وأوضح أنه لا تواصل بينهما.

وما أثار جدلاً أكبر هو تعليق السفير السوداني حول أن حميدتي قد يظهر من جديد، قائلاً: “بيموت ويحيا مرة ثانية، في زول يقولوا مات وظهر من جديد”.

وطالما نفت قوات الدعم السريع أنباء “وفاة حميدتي”، التي ترددت كثيرا من قبل الجيش السوداني وكان آخرها تصريحات القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، الذي قال إن “قائد القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) بخير وإنه في الصفوف الأمامية مع قواته”.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء الماضي، إلغاء عدد من جوازات السفر الدبلوماسية التي كانت قد منحتها سابقا لعدد من شاغلي المناصب الدستورية.

وحسب الخارجية السودانية، طال القرار “سياسيين وأفرادا في قوات الدعم السريع أبرزهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو وزوجته، وشقيقه عبد الرحيم دقلو، إضافة إلى خالد عمر ومحمد الفكي ومريم الصادق القياديين في قوى الحرية والتغيير”.

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وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.