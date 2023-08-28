الرئيس العراقي: نسعى لتشكيل مجلس أعلى للمياه لمعالجة أزمتها في البلاد

عقد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، اجتماعا ضم وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى، وعددا من وكلاء الوزراء والمستشارين والمديرين العامين.

ونقلت قناة “السومرية نيوز”، مساء اليوم الأحد، عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية، تأكيد جمال رشيد على ضرورة حسن الأداء بما يخدم المؤسسات الحكومية، وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

العراق يعلن اقتراب حل الأزمة المائية

ودعا الرئيس العراقي إلى معالجة القضايا بين المركز والإقليم وذلك في سياق الدستور والقانون، فضلا عن توجيهه بصرف رواتب موظفي حكومة الإقليم، ومواصلة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق لما له من تأثير على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين.

وناقش عبد اللطيف جمال رشيد مع الحضور من المسؤولين العراقيين أهمية العلاقات مع دول الجوار والعالم وتسخير تلك العلاقات من أجل تحقيق التنمية والتطور والازدهار في العراق.

وشدد الرئيس العراقي على أن “ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه”.

ووجه جمال رشيد إلى “ضرورة اتباع أسلوب التنقيط والأساليب الحديثة في الري ومعالجة الهدر في المياه خاصة التجاوزات في أحواض الأسماك غير المجازة”.

ويشار إلى أن الرئيس العراقي قد أكد لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارة الأخيرة لبغداد، الأسبوع الماضي، ضرورة أن يحصل العراق على حصة عادلة من المياه، في حين دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجانب التركي إلى زيادة إطلاقات نهر الفرات.

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وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آثار أزمة المياه على العراق.

ولفتت وكالة “واع” إلى أن “الوزيرين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى ملف المياه والتغيرات المناخية، حيث أوضح وزير الخارجية العراقية أن الجفاف يهدد الأنشطة الزراعية والاقتصادية في العراق، مشددا على ضرورة حصول بغداد على حصة عادلة من المياه.