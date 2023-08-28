مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يقود أوكرانيا إلى حرب أهلية

وقال سوسكين عبر قناته في “يوتيوب”: “نحن نرى الوضع على الجبهة. لا يوجد في الواقع أي هجوم مضاد. هيئة الأركان العامة تتحدث عن التقدم هناك. كل هذا كذب. لا أحد يخترق أي مكان. يبدو أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن ذلك”.