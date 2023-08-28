مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بهدف قاتل في مرمى شيفيلد يونايتد

تقدم سيتي بهدف عن طريق مهاجهم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 63، فيما سجل لاعب شيفلد جايدن بوغل هدف التعادل في الدقيقة 85، لكن رودري لاعب الوسط سجل هدف الفوز لسيتي بتسديدة هائلة بعد 3 دقائق.