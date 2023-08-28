مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بهدف قاتل في مرمى شيفيلد يونايتد

حقق مانشستر سيتي فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على مضيفه شيفيلد يونايتد 2-1، ليتصدر حامل اللقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تقدم سيتي بهدف عن طريق مهاجهم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 63، فيما سجل لاعب شيفلد جايدن بوغل هدف التعادل في الدقيقة 85، لكن رودري لاعب الوسط سجل هدف الفوز لسيتي بتسديدة هائلة بعد 3 دقائق.
وحصل فريق مانشستر سيتي على ركلة جزاء فى الدقيقة 37 ولكن أهدرها النجم النرويجي هالاند بعد اصطدامها فى القائم.
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19 أغسطس, 23:05 GMT
وأصبح رصيد مانشستر سيتي 9 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال، بينما بقي شيفيلد دون رصيد.
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