صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن بولندا وليتوانيا تريدان التدخل عسكريا في أوكرانيا دون تنسيق تحركاتها مع “الناتو”.

وقال ماكغريغور: “أسوأ ما في الأمر هو أن هناك الآن تأكيدات بأن البولنديين والليتوانيين مهتمون بالتدخل الذي يزعمون أنهم سينفذونه بمفردهم، متجاوزين الناتو”.

وأشار ماكغريغور إلى أن مثل هذه الخطط من قبل وارسو وفيلنيوس خطيرة للغاية.

وأوضح أنهم تحت أي ظرف من الظروف، يظلون أعضاء في الحلف، وسيتم اعتبار عمليتهم بمثابة أعمال الحلف.

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وأضاف: “إذا دخلوا أراضي غربي أوكرانيا، فسيتم اعتبارهم قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي”.

وحذر ماكغريغور على قناة “Dialogue Works” من أنه إذا قرر الحلفاء الأوروبيون اتخاذ مثل هذه الخطوة، فسيجدون أنفسهم حتماً متورطين في اشتباك مباشر مع القوات الروسية.