الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب البلاد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، لتولي تدريب “الأخضر”.
ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا) مقطع فيديو يظهر فيه المدرب الإيطالي وعلق عليه: “شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر”.
شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر 🇸🇦🦅 pic.twitter.com/AhJzClKsyf
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 27, 2023
ولم يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بمدة العقد أو راتب مانشيني.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الإيطالي روبرتو مانشيني سيصل إلى الرياض، غداً الاثنين، تمهيدًا لتقديمه مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم بعد توقيع العقود الرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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