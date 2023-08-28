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الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب البلاد

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، لتولي تدريب “الأخضر”.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا) مقطع فيديو يظهر فيه المدرب الإيطالي وعلق عليه: “شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر”.
ولم يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بمدة العقد أو راتب مانشيني.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الإيطالي روبرتو مانشيني سيصل إلى الرياض، غداً الاثنين، تمهيدًا لتقديمه مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم بعد توقيع العقود الرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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