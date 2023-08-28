كلوب يجدد تأكيده استمرار محمد صلاح مع ليفربول وعدم رحيله إلى السعودية

حسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الجدل المثار بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الفريق.

وقال كلوب، في تصريحات مع “بي إن سبورتس”، عقب بعد مباراة نيوكاسل وليفربول، إن “لا أحد في الريدز يتحدث عن إمكانية رحيل محمد صلاح”، مضيفا: أنه “لم يأت أي شخص ويسأله عن صلاح، ولم يحدث شيء”.

🎙️| يورغن كلوب في حديث مع «بي إن سبورت»: – لم يتحدث أحد معي عن محمد صلاح، لم يحدث شيء بخصوصه، لا تقولون لي الكل يتحدث عنه ولا تكتبون بصيغة الجمع، لم يحدث شيء. pic.twitter.com/8DXmOsqGBR — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) August 27, 2023

يأتي هذا بعدما ذكرت قناة الرياضية السعودية، نقلا عن مصادرها، أن مواجهة نيوكاسل ستكون الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأضافت أن صلاح سيتوجه بعد المباراة إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.

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وكان يورغن كلوب، أكد منذ أيام، استمرار محمد صلاح، مع “الريدز”، نافيا كل ما تردد بشأن احتمالية انتقاله إلى “الاتحاد” السعودي، مشيرا أن صلاح لا يزال أمامه عامين على العقد الذي وقعه مع ليفربول الصيف الماضي.