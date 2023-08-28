"الأعلى للدولة الليبية" يستنكر لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية بنظيرها الإسرائيلي

استنكر المجلس الأعلى للدولة الليبية عقد لقاء بين وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.

وقال المجلس في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، إن لقاء المنقوش بكوهين “مخالف لقواعد مقاطعة العدو الصهيوني ومنتهك لقرارات ومواقف عربية وإسلامية”.

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ووصف بيان المجلس اللقاء بأنه خطوة “مسيئة لتاريخ طويل من نضال الشعب الليبي والمساند على مر التاريخ للقضية الفلسطينية العادلة”.

وحمل المجلس المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لكل من شارك في هذا العمل أو أشاد به، داعيا الجهات المختصة في الدولة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك، منعًا لتكراره.

وفي وقت سابق، طلب المجلس الرئاسي الليبي، مساء أمس الأحد، من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، توضيحًا بشأن الأنباء عن لقاء بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

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وكانت “بوابة الوسط” الليبية، نقلت عن مصدر قريب من المجلس الرئاسي، قوله إن “المجلس ليس على علم باجتماع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الموقتة نجلاء المنقوش، ووزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، في روما الأسبوع الماضي”.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في وقت سابق، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.