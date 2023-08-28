وزير خارجية بيلاروسيا: طلب انضمامنا إلى "بريكس" أولوية بالنسبة للمجموعة

قال وزير خارجية بيلاروسيا، سيرغي ألينيك، إن طلب بلاده الانضمام إلى مجموعة “بريكس” يعتبر أولوية بالنسبة للمجموعة، مؤكدا أنه سيتم النظر فيه.

مينسك – سبوتنيك. وأوضح ألينيك عبر قناة “أو ان تي”، خلال تعليقه على نتائج قمة “بريكس” الأخيرة في جوهانسبورغ: “بيلاروسيا تعول على النظر السريع في طلبنا، الذي قدمناه رسميا في مايو (أيار)، وخلال اتصالاتنا مع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، والدول الشريكة، تلقينا تأكيدات واضحة للغاية بأن طلبنا يمثل أولوية وسيتم النظر فيه”.

وشدد الوزير البيلاروسي على أن بلاده لديها ما تقدمه، كما أنها تتطلع إلى الانضمام إلى بنك التنمية الجديد لدول “بريكس”.

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وفي وقت سابق، حددت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أمس الأحد، معايير اختيار الأعضاء الجدد في مجموعة “بريكس”.

وقالت باندور إن “معايير اختيار الأعضاء الجدد تشمل الالتزام بالأفكار التقدمية، والاعتراف بالأمم المتحدة باعتبارها “المؤسسة العالمية الرائدة، والإيمان بالسلام واحترام القانون الدولي”.

وتشمل المعايير أيضًا، بحسب الوزيرة، “الإيمان بالحرية والعدالة، والسعي لتحقيق العدالة والتنمية”، كما أن الاختيار ركز على الدول التي “أعربت رسميا عن اهتمامها بالعضوية”.

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وعقدت قمة “بريكس” في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا، وخلال القمة أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة “بريكس” قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.