الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مدينة حلب

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وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ”سبوتنيك”، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من قبالة المياه الدولية على السواحل السورية، باتجاه بعض المواقع في محيط مدينة حلب.

وأكد المصدر الأمني السوري أن “الصواريخ الاعتراضية لدفاعنا الجوي، تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها”.

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بدوره، قال مصدر في مطار حلب الدولي، أن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد مدارج مطار المدينة الدولي، مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالمدرج اقتصرت على الماديات.

يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد مصدر عسكري سوري، بإصابة عسكري سوري بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.

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وقال المصدر إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.