الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة في ليوبيرتسي أثناء طريقها باتجاه موسكو

قال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة في منطقة ليوبيرتسي كانت في طريقها باتجاه العاصمة موسكو، ولا توجد إصابات أو أضرار.

موسكو – سبوتنيك. وكتب سوبيانين، عبر قناته على “تلغرام” : “اليوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة ليوبيرتسي طائرة من دون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو دون وقوع إصابات أو أضرار، كما أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان”.

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في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين دون طيار أوكرانيتين، في ساعات مبكرة من صباح يوم الاثنين، فوق مقاطعة بريانسك.

وأفاد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، قائلا: “في الليلة الماضية، تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام طائرات دون طيار”، مشيرا إلى أن “أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اكتشفت المسيرتين وتم تدميرهما أثناء تحليقهما فوق مقاطعة بريانسك”.

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يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت، في ساعات الفجر الأولى من صباح يوم الاثنين، عن حالة تأهب جوي وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد، بالإضافة إلى أوديسا.