تركيا والأمم المتحدة تعملان على عقد مفاوضات مع روسيا بشأن "صفقة الحبوب"

ذكر مصدر مشارك في عملية التفاوض بشأن “اتفاقية الحبوب”، أن تركيا والأمم المتحدة تعملان حاليًا على إمكانية عقد مفاوضات مع روسيا في إسطنبول لبحث “صفقة الحبوب” وتحضير مقترحات محددة لاستئناف الاتفاقية.

أنقرة – سبوتنيك. وكشف المصدر في حديث لوكالة “سبوتنيك”، أنهم يعملون حاليا على ترتيب هذا الاجتماع وإعداد مقترحات محددة للنقاش، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة عبر القنوات المعنية وأن العملية لا تتوقف.

وصرّح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الجمعة الماضي، بأن بلاده تتفاوض بشكل منتظم مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لاستئناف صفقة الحبوب.

مصدر: تركيا والأمم المتحدة تجهزان مقترحات لروسيا بشأن صفقة الحبوب

وأوضح وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي في كييف، قائلا: “استئناف العمل بهذه المبادرة يُعد أولوية بالنسبة لتركيا، ورئيسنا (رجب طيب أردوغان) يعمل بشكل منتظم للغاية بشأن هذه القضية مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا”، مشيرا إلى أن “أنقرة تأمل الوصول لنتيجة إيجابية من المفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب”.

يذكر أن اتفاق الحبوب أُبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح موسكو بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.