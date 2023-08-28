القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وتدفع بتعزيزات عسكرية

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بلدة بيت ريما في شمال غرب رام الله وأرسلت تعزيزات عسكرية.

وأفادت قناة “رؤيا” الإخبارية بأن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزل المطارد عبد اللطيف البرغوثي في بلدة بيت ريما شمال رام الله، وذلك بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة في الأسبوع الماضي، وداهمت منزل البرغوثي، وطالبته بتسليم نجله إبراهيم.

قمة العلمين: قادة مصر وفلسطين والأردن يؤكدون ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة 5 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، للمخيم، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابتهم بالمستقرة.

السلطات الإسرائيلية تفتح تحقيقا في مقتل “أجنبي” داخل منطقة عسكرية بالبحر الميت

وأوردت تقارير محلية أن القوات الإسرائيلية داهمت عددا كبيرا من المنازل، كما سُمعت أصوات تبادل لإطلاق النار بين الحين والآخر.

وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.