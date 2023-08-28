قناة أمريكية تثير غضب الأتراك بإعلانها المستفز

وذكرت صحيفة “الصباح” التركية، أن قناة “فوكس” الأمريكية قامت باستفزاز ضد تركيا من خلال عرض خريطة للبلاد دون أن تشمل إسطنبول.

ولفتت الصحيفة أن قناة “فوكس” الأمريكية تعمد إلى نشر أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة في تركيا، حيث قامت القناة بإدراج تركيا ضمن خريطة لمنطقة الشرق الأوسط، لكنها لم تشمل مدينة إسطنبول، ما أثار الكثير من التحفظات والأسئلة لدى المتابعين الأتراك.