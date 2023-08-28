أوكرانيا تعلن عن موعد بدء استخدام مقاتلات "إف 16"

وأشار ريزنيكوف، خلال مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن “أوكرانيا يمكن أن تبدأ باستخدام مقاتلات “إف 16″ في ربيع العام المقبل، حيث انطلقت الدورات التحضيرية للطيارين والمهندسين والفنيين لدينا”.