أوكرانيا تعلن عن موعد بدء استخدام مقاتلات "إف 16"

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم الطائرات المقاتلة من طراز “إف 16” لأول مرة في ربيع عام 2024.
وأشار ريزنيكوف، خلال مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن “أوكرانيا يمكن أن تبدأ باستخدام مقاتلات “إف 16″ في ربيع العام المقبل، حيث انطلقت الدورات التحضيرية للطيارين والمهندسين والفنيين لدينا”.
ووفقا لريزنيكوف، تحتاج أوكرانيا في الوقت الحالي إلى إعداد البنية التحتية للطائرات المقاتلة.
“البنتاغون”: أوكرانيا تفتقر للبنية التحتية لاستيعاب مقاتلات “إف-16”
24 أغسطس, 19:58 GMT
وأضاف: “من المفترض أن يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل، وربما لفترة أطول قليلا”.
ويرى ريزنيكوف أن استخدام مقاتلات “إف 16” تشكل “نقطة تحول” في المواجهة التي تتمتع فيها روسيا حاليا بتفوق جوي.
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